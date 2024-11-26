Стала известна площадь пожара в ресторане на Страстном бульваре в Москве

Площадь пожара в ресторане на Страстном бульваре в центре Москвы составила 45 квадратных метров. По уточненной информации, возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил «Вечерней Москве» источник в силовых структурах.

— Площадь пожара составила 45 квадратных метров в помещении ресторана на Страстном бульваре. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, произошло возгорание мебели, кухонного оборудования и межэтажных перекрытий.

Ранее, 26 ноября, загорелся ресторан у станции метро «Чеховская» на Страстном бульваре в центре Москвы. По предварительной информации, пожар произошел на первом этаже в помещении заведения.

Также, 26 ноября, один человек погиб при пожаре в квартире на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. Сотрудники ГУ МЧС России ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра.