ФСБ: Наркотрафик используется в гибридной войне против России

Украина использует производство наркотиков в гибридной войне против России. С таким заявлением выступил директор ФСБ Александр Бортников.

Во время совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ он уточнил, что потенциал транснационального криминалитета, специализирующегося на наркотрафике, активно используются для подрыва стабильности на пространстве СНГ.

В частности, украинская организованная преступность контролирует значительную часть наркопроизводств. Сегодня этот фактор используется в рамках гибридной войны против РФ, пояснил глава ФСБ.

«При этом, как вы понимаете, наркотрафик не имеет границ, и данный вызов носит международный характер», — добавил Бортников.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что власти Украины тесно сотрудничают с международными террористическими группировками.