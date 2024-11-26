ФСБ: Наркотрафик используется в гибридной войне против России
Украина использует производство наркотиков в гибридной войне против России. С таким заявлением выступил директор ФСБ Александр Бортников.
Во время совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ он уточнил, что потенциал транснационального криминалитета, специализирующегося на наркотрафике, активно используются для подрыва стабильности на пространстве СНГ.
В частности, украинская организованная преступность контролирует значительную часть наркопроизводств. Сегодня этот фактор используется в рамках гибридной войны против РФ, пояснил глава ФСБ.
«При этом, как вы понимаете, наркотрафик не имеет границ, и данный вызов носит международный характер», — добавил Бортников.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что власти Украины тесно сотрудничают с международными террористическими группировками.