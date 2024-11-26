Пьяный мужчина устроил дебош в ресторане Москвы

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Силовики задержали пьяного мужчину, устроившего погром в ресторане быстрого питания на Уральской улице в Москве. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— В дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании тревожной сигнализации в одном из охраняемых ресторанов, расположенных на улице Уральской. К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор и пояснила, что в зале заведения находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который нецензурно выражался, приставал к посетителям и ломал мебель, — говорится в сообщении.

Силовики задержали правонарушителя, им оказался житель Подмосковья. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее, 14 ноября, росгвардейцы задержали 41-летнего мужчину из Ростовской области, устроившего погром в торговом центре на Саянской улице в Москве. По словам задержанного, он пришел выяснить отношения с бывшей супругой, которая запрещала ему общаться с сыном. Его передали сотрудникам полиции для разбирательства.

Также, 27 февраля, силовики задержали 23-летнего мужчину, стрелявшего из автомобиля в воздух у ресторанного дворика на Лесной улице в центре Москвы. Задержанный пассажир не смог объяснить причин своего поступка. Правонарушителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.