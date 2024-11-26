Пострадавший в «Крокусе» потребовал миллион от организаторов концерта

Один из пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» подал иск к компании, которая организовывала там концерт группы «Пикник». Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

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Хорошевский районный суд Москвы принял к производству исковое заявление пострадавшего. Истец потребовал взыскать с ответчика один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Истец считает, что нарушены его права потребителя, поскольку организатор концерта не обеспечил должный уровень охраны мероприятия», - подчеркивается в сообщении пресс-службы суда.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в концертном зале. Жертвами теракта стали 145 человек, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Четверо исполнителей теракта были арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.