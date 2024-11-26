Следствие оправдало подростка, после удара которого умер прохожий в Москве

Правозащитники из коллегии адвокатов якобы доказали невиновность 17-летнего подроста, после удара которого умер мужчина. По неподтвержденным данным, пострадавший был пьян и умер от кровоизлияния в мозг, вызванного разрывом аневризмы. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— После драки на подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако (правозащитникам — прим. «ВМ») коллегии адвокатов удалось доказать невиновность парня. Согласно выводам экспертов, мужчина умер не от удара, а от кровоизлияния в мозг из-за разрыва аневризмы. Также по заключению медиков на момент смерти мужчина был сильно пьян, а значит, аневризма могла разорваться в любой момент, — пишет Telegram-канал Baza.

По неподтвержденным данным, конфликт произошел 7 июня в Сосинском проезде в центре Москвы. По словам очевидцев, пьяный мужчина несколько раз подходил к подростку, называя его «закладчиком». Молодой человек ударил обидчика, который упал на асфальт и умер спустя несколько минут до приезда медиков, утверждает собеседник.

Ранее, 25 ноября, сотрудники силовых органов задержали мужчину, подозреваемого в избиении своего знакомого во время пьянки. Потерпевший скончался от полученных трав. Конфликт произошел на Беловежской улице на западе Москвы. Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета осмотрели место происшествия и допросили очевидцев.