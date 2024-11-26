Осужденный на 10 лет за хранение взрывчатки житель Херсонской области попал на видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России показали на видео задержание и признание осужденного на 10 лет за хранение взрывчатки жителя Херсонской области. Соответствующие кадры были опубликованы в ТАСС.

На записи показано, как силовики задерживают мужчину, который идет по дороге. Они кладут его на землю, надевают ему наручники и сажают в автомобиль. Во второй части видео фигурант дает признательные показания. Он рассказывает, что в 2022 году он занимался частным извозом в Херсонской области. По его словам, в одну из поездок его завербовали сотрудники Главного управления украинской разведки. Он заявил, что по их заданию, на своем автомобиле он дважды перевез взрывчатку самодельных взрывных устройств и комплектующих к ним. Кроме того, он сказал, что получил задание подорвать электроподстанцию в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что фигурант признан виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.