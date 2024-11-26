Донецкие силовики задержали сторонников радикального исламизма

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Донецке четырех иностранцев, которые распространяли идеологию международной террористической организации. Об этом сообщает Штаб обороны Донецкой народной республики в Telegram-канале.

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Установлено, что иностранцы нарушили миграционное законодательство и прибыли на территорию ДНР для «пропаганды радикального ислама среди местного населения». Противоправную деятельность мужчин пресекли оперативники управления ФСБ РФ по ДНР.

Ворошиловский межрайонный суд привлек задержанных к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правила въезда в РФ). Их принудительно выдворили за пределы страны.

Ранее жителя Мариуполя задержали за призывы в соцсетях к насилию над русскими. По информации правоохранителей, он неоднократно публиковал подобные сообщения в одном из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).