Три человека получили ожоги из-за прорыва трубы в Петербурге

Три человека пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Инцидент произошел рядом с проезжей частью улицы Маршала Захарова. Из-за этого дорогу залило кипятком, а движение перекрыли на участке от улицы Маршала Жукова до Брестского бульвара. Пострадавших с травмами легкой степени тяжести доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источники, люди ошпарились, когда выбирались из автомобиля, оказавшегося посреди лужи с кипятком. Среди пострадавших двое мужчин, 33 и 70 лет, а также 67-летняя работница школы. «Организатор перевозок» заявил, что маршруты автобусов № 83, 87, 111, 142 и 160 пришлось временно изменить из-за невозможности проехать по Маршала Захарова.