Telegram-канал Shot утверждает, что загоревшимся самолетом Sukhoi Superjet 100 управляли командир воздушного судна и командир-стажер. По данным канала, вместе с ними в кабине находился второй пилот, который выполнял роль наблюдателя.

По информации Shot, посадку самолета осуществлял командир воздушного судна, которого характеризуют как опытного пилота. Однако сейчас рассматривается версия о его ошибке: он якобы мог не отреагировать на сдвиг борта ветром, из-за чего самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и затем загорелся.

Sukhoi Superjet 100, прилетевший из Сочи, загорелся в аэропорту Антальи 24 ноября. В результате пожара никто не пострадал, пассажиров успели эвакуировать.

За сутки с самолетами Суперджет-100 произошло пять инцидентов

Следственный комитет (СК) РФ возбудил из-за пожара уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи заявили, что причиненный ущерб, по предварительным данным, составил не менее одного миллиона рублей.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива топлива и пожара мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий. В ОАК подчеркнули, что отказов систем SSJ-100 зафиксировано не было.