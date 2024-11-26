Ураганный ветер и обильные осадки обрушились на Сибирь и Приморье

Непогода заставляет водителей Сибири и Дальнего Востока менять маршруты передвижения. Где-то ураганный ветер вырывает дорожные знаки и светофоры. В других регионах - за день выпала чуть ли ни месячная норма снега.

Плотный слой снега на дорогах Благовещенска внес существенные коррективы в работу городского транспорта. Некоторые автобусы пассажирам пришлось выталкивать из сугробов. По оценке синоптиков, в городе выпало почти 90% месячной нормы осадков. Последний раз такое фиксировали сто лет назад.

На уборку улиц и важнейших трасс направили снегоуборочную технику - более 160 единиц. Власти Амурской области призывают водителей не выезжать без крайней необходимости. Схожая ситуация и в Иркутске. Экипажи ГИБДД усилили наблюдение на трассах, прилегающих к областному центру. Уже фиксируют первые аварии из-за плохой видимости.

А во Владивостоке сегодня, напротив, дождливо. В регионе объявили штормовое предупреждение. Порывами ветра в городе срывает крыши и обшивку зданий, валит деревья. Многие из них падают на припаркованные рядом автомобили.

«Большие траты на экспертизы, иски, через суд вернут. Похожий случай был. На Славянской подпорная стена рухнула», - рассказал аварийный комиссар Кирилл Фоменко.

Пока же коммунальщики стараются убрать деревья, угрожающие линиям электропередачи.

«Тополь - опасное дерево для города, если перестойное, мягкая древесина. Часто падают они и американские клены», - объяснила представитель коммунальной службы Лилия Остюкова.

В дальневосточной столице для школьников отменили занятия. По официальным данным скорость ветра достигает 26 метров в секунду и может усилиться до 35-ти. В этом случае, движение по знаменитым мостам Владивостока ограничат. А в якутском поселке Тикси такую силу ветра уже ощутили. Из-за мощной пурги женщинам и детям разрешили остаться дома.