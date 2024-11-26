В Новосибирске признали виновными фигурантов дела о взрыве газа в доме

Заельцовский районный суд Новосибирска назначил 10 лет 3 месяца лишения свободы Евгению Кавуну, 10 лишения свободы - Ирине Урбах, которые признаны виновными по делу о взрыве газа в доме на улице Линейной в Новосибирске, где погибли 15 человек. Наказание фигуранты будут отбывать в колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала судебных заседаний.

"Урбах Ирину Александровну признать виновной <...> окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Признать Кавуна Евгения виновным <...> окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала судья Мария Полуэктова.

На сайте Заельцовского районного суда уточняется, что судом в пользу потерпевших с подсудимых в равных долях взыскано более 12,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением. В ходе судебного разбирательства и на прениях обвиняемые вину в содеянном не признали. Также судом в пользу одного из потерпевших взыскано более 300 тыс. рублей в счет возмещения имущественного вреда в связи с повреждением его автомобиля в результате взрыва в момент его следования мимо дома, где произошел взрыв газа.

Взрыв газа произошел утром 9 февраля 2023 года в жилом пятиэтажном доме в Заельцовском районе Новосибирска. Обрушились два подъезда, 50 человек удалось эвакуировать из здания, где после взрыва начался пожар, погибли 15 человек. По версии правоохранителей, незадолго до происшествия Кавун и Урбах, представившись сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис", выполнили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах. В результате этих действий, уверены следователи, произошла утечка пропана, а затем произошел взрыв мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Кавуну и Урбах предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности). Потерпевшими стали более 130 человек, дело насчитывало 35 томов. В результате был причинен имущественный ущерб на сумму более 300 млн рублей.