Стали известны подробности про дело осужденного в РФ американца Вудлэнда

Приговоренному к 12,5 годам российской колонии 32-летнему гражданину США и России Роберту Вудлэнду предлагали платить по 900 рублей за каждую сделанную им закладку с наркотиками. Об этом сообщает РИА Новости.

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В конце апреля 2023 года Вудлэнд познакомился в интернете с мужчиной, который сделал ему соответствующее предложение. Американец согласился.

Ранее судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила в силе приговор американца по делу о наркотиках.

По версии следствия, в апреле 2023 года Вудлэнд вошел в состав организованной преступной группировки, целью которой была незаконная продажа наркотиков. 3 января в лесопарке Мытищ осужденный забрал из тайника партию мефедрона весом не менее 46 граммов, перевез ее в квартиру, где расфасовал в 49 свертков. Наркотики предназначались для сбыта, решили правоохранители.