В Турции задержали свыше 50 подозреваемых в связях с ИГ*

Спецслужбы Турции задержали 54 человека по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"В рамках операций против террористической группировки ИГ, проведенных в 18 провинциях, задержаны 54 человека", - написал министр в X.

Он отметил, что задержанные подозреваются в членстве в ИГ, оказании помощи и укрытии боевиков террористической организации, а также ее пропаганде в соцсетях. Прокуратурой по факту задержаний возбуждены уголовные дела. 20 человек по решению суда арестованы.

Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГ. За год в республике, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с террористической группировкой.

*террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ