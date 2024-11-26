Следователи раскрыли причину гибели 17-летней девушки в загоне со свиньями

Школьницу из деревни Ушанка Красноярского края, тело которой было найдено в загоне со свиньями, мог ударить один из двух быков, находившихся в закрытых стойлах, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Следствие полагает, что от удара 17-летняя девушка потеряла сознание, после чего на нее уже набросились свиньи.

© News.ru

Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание. После этого в коридоре загона на нее напали свиньи и причинили ей телесные повреждения в виде укусов, — заявили в ведомстве.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у несовершеннолетней была повреждена бедренная артерия, в результате она скончалась от острой потери крови. Расследование уголовного дела продолжается.

На Курилах стая бродячих собак едва не растерзала ребенка

Прокуратура Красноярского края сообщала о гибели 17-летней девушки в загоне со свиньями в понедельник, 25 ноября. На голове и теле ученицы 11-го класса были найдены множественные раны, похожие на укусы животных. Предполагается, что она пошла кормить скот, когда ее родители находились в Красноярске. Тело школьницы нашел ее несовершеннолетний друг вечером того же дня.