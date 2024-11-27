Полицейские задержали мошенников, обманувших москвичку на 3,5 миллиона

Силовики задержали двух мужчин на Арбате и Сретенке в центре Москвы, подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей у 79-летней пенсионерки.

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Об этом в среду, 27 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Полицейские задержали одного из подозреваемых в хищении сбережений жительницы столицы на Арбате, а другого — на улице Сретенка. Материальный ущерб составил 3,5 миллиона рублей. Следователем ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело, — написала Волк в своем официальном Telegram-канале.

По данным правоохранителей, неизвестный позвонил 79-летней жительнице Москвы, представившись руководящим работником профильного министерства. По инструкциям мошенников, она обналичила вклады и возле своего дома на Смоленской набережной передала деньги курьеру. Фигуранты находятся под домашним арестом. Силовики проводят расследование для выявления всех эпизодов их правонарушений, а также задержания соучастников и организаторов.

Ранее, 26 ноября, сотрудники полиции задержали курьера, который пытался обмануть 76-летнюю пенсионерку на два миллиона рублей. Им оказался житель Новосибирска. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд заключил его под стражу.