Российскому военному вынесли приговор за отказ ехать в зону СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего из России за то, что он отказался ехать в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина был осужден по статье 332 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неисполнение приказа») часть 2.1. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Отмечается, что военный опасался за жизнь, поэтому он решил не ехать в зону спецоперации. На глазах у своих коллег он отказался подчиниться приказу командира, передает ТАСС.

Во вторник, 12 ноября, как минимум 10 дезертиров сбежали из воинской части в Новосибирской области. Большинство из них уже поймали. Примечательно, что в эту часть отправляли военных, которые уже совершали побеги.