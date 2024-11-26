В Коста-Рике из-за крушения самолета погибли пять человек

Пять человек погибли при крушении в Коста-Рике небольшого самолета Cessna 206, один пассажир находится в критическом состоянии. Об этом сообщает издание La Nación со ссылкой на спасателей коста-риканского Красного Креста, которые смогли добраться до обломков потерпевшего крушение в понедельник в кантоне Эскасу самолета.

© dreamstime.com

Им удалось обнаружить выжившую женщину, которая находится в критическом состоянии. Когда спасатели прибыли на место трагедии, 31-летняя женщина была в сознании.

Поисковая бригада также обнаружила тела пяти погибших: двое находились внутри самолета и трое снаружи. Все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета были костариканцами.

Небольшой самолет Cessna 206 с бортовым номером TI-GER пропал с радаров в понедельник около 12:30 по местному времени (21:30 мск). На борту воздушного судна находились четверо пассажиров и два пилота. Воздушное судно направлялось в столичный аэропорт, однако из-за плохой видимости воздушная гавань оказалась закрыта. Самолет вынужденно ушел в сторону запасного аэродрома, однако вскоре связь с диспетчерской вышкой пропала. Обломки воздушного судна были обнаружены в джунглях на высоте около 2 100 метров над уровнем моря.