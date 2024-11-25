Раскрыты детали секса полицейского с подростком в Москве

Девушка-подросток, которая якобы добровольно занялась сексом со столичным полицейским в обмен на свободу, заявила, что правоохранитель изнасиловал ее. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

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По его данным, сперва стражи порядка остановили 17-летнюю девушку, которая вместе с другом гуляла в Тимирязевском парке. После непродолжительной беседы ее приятеля отпустили, однако самой москвичке спокойно уйти не позволили. Подростка заперли в служебном автомобиле и повезли в лес. На протяжении всего пути один из полицейских настойчиво предлагал несовершеннолетней заняться сексом, в противном случае угрожая подкинуть ей наркотики.

После долгих попыток уговорить подростка на добровольный интим, правоохранитель совершил сексуальное насилие, пока его коллега стоял на карауле. В определенный момент неподалеку остановилась другая патрульная машина, вышедшее из которой полицейские вступили с насильником в словесную перепалку. Позже страж порядка высадил девушку в переулке, попросив никому не рассказывать о случившемся.

— У меня истерика. Телефон изъят и выключен. На меня давят и рисуют страшные перспективы. Я была бессильна, — передает слова потерпевшей Telegram-канал.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники внутренней безопасности провели расследование и подтвердили ее слова. По итогам проверки были уволены начальник ОМВД по одному из районов столицы, его заместитель, командир роты и полицейские.