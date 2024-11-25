За сутки с самолетами Суперджет-100 произошло пять инцидентов

Telegram-канал «Авиаторщина» сообщает, что за 24 ноября с самолетами Суперджет-100 произошло сразу пять инцидентов.

Как уточняет источник, два инцидента произошли у авиакомпании «Азимут», еще два у «России» и еще один у «Ред Вингс». Первый инцидент произошел у экипажа рейса «Уфа-Красноярск». На высоте 10 650 метров пилоты обнаружили низкий уровень жидкости во второй гидросистеме. По этой причине пилоты запросили остановку на взлетно-посадочной полосе после посадки, при этом аварийную ситуацию объявлять не стали. Позже уже другой Суперджет, летевший рейсом «Петербург-Москва» также столкнулся с аналогичной проблемой. В этом случае послеполетный осмотр показал следы течи гидрожидкости, а также разрушение гидравлического трубопровода линии нагнетания насосной станции переменного тока во второй гидросистеме.

Третий инцидент произошел при посадке рейса «Сочи-Анталья». Из-за сильного порыва ветра самолет был поврежден при контакте со взлетно-посадочной полосой — у него сломалась левая основная стойка шасси, а также возникло задымление двигателя. Позже у воздушного судна также случилось возгорание. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

«Особенность самолета». Летчик назвал причины ЧП с Superjet 100 в Анталье

Четвертый инцидент произошел ночью, в аэропорту Сочи. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе экипаж Суперджета обнаружил неисправность.

При этом, пятый инцидент произошел всего через шесть минут — рейс «Москва-Пулково» столкнулся с сообщением о неисправности системы управления во время захода на посадку. После захода на второй круг самолет успешно сел.