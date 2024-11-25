В США арестовали известного блогера

В США популярную TikTok-блогера Марлену Велез задержали правоохранители за воровство в супермаркете.

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Интернет-знаменитость в общей сложности украла товары, среди которых была одежда и разнообразная бытовая мелочь, на 500 долларов. Уже на кассе самообслуживания она попыталась пробить часть покупок по поддельным штрих-кодами, чтобы сэкономить. Сейчас Велез проходит по делу о мелкой краже, передает портал Wink News.

В Польше неизвестный мужчина пробрался в кафе, украл оттуда приготовленного гуся, а после сбежал. Отмечалось, что необычная кража произошла 20 октября в ресторане «Бамберка» в Познани.

Жительница Новой Зеландии захотела украсть майонез из супермаркета и оказалась поймана. Воровка приехала в магазин с чемоданом, набила его банками соуса и поспешила скрыться через центральный вход. Платить за покупки она не стала.

До этого сотрудники силовых структур задержали вежливого налетчика, который напал с ножом на женщину-продавца в Петербурге. Мужчина, одетый во все черное, зашел в магазин, подошел к женщине-продавцу с похожим на нож предметом и предупредил ее об угрозах.