В рязанской колонии покончил с собой сотрудник роты охраны

В рязанской ИК-2 сотрудник роты охраны покончил с собой. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил осведомленный источник и каналы, связанные с силовыми органами.

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В воскресенье, 24 ноября, мужчина покончил с собой во время несения боевого дежурства на своем посту. По поводу случившейся трагедии в колонии проводится проверка, сообщает 7info.

В Макеевке 66-летний пенсионер покончил с собой после конфликта со своим сыном, который служит в Вооруженных силах Украины. Уточняется, что их отношения были сложными и мужчины имели серьезные политические разногласия. Рядом с телом была найдена предсмертная записка, однако ее содержимое не раскрывается.

Портал Страна сообщил, что в здании территориального центра комплектации в Полтаве было обнаружено тело мобилизованного украинца, который, судя по признакам, покончил с собой. По словам военкома, мужчина, совершивший самоубийство, ранее был уклонистом и находился в розыске. Представители ТЦК заявили, что не оказывали на мобилизованного никакого физического или психологического давления.