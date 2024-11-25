Раскрыта причина спасения пассажиров упавшего в Вильнюсе самолета

Три пассажира упавшего под Вильнюсом самолета выжили из-за того, что находились в оторвавшейся кабине, куда не добрался возникший после крушения пожар. Причину спасения раскрыла врач скорой помощи Божена Еренкивич, прибывшая на место через шесть минут после катастрофы, в беседе с LRT.

По ее словам, один из пассажиров пострадал меньше всего. При этом он находился не в кабине, а в другой части самолета, которая также оторвалась.