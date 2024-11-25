Пассажирка рейса «Азимута» рассказала о панике при эвакуации в Анталье

Пассажиры рейса Сочи — Анталья авиакомпании «Азимут» рассказали о неорганизованной эвакуации после пожара, произошедшего на борту самолета в аэропорту Антальи. Как сообщил РИА Новости одна из пассажирок, Евгения Лавриненко, процесс эвакуации проходил в условиях паники, а сотрудники авиакомпании не оказали помощи.

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По ее словам, люди сами пытались организовать эвакуацию, пока экипаж и персонал оставались неактивными. Она отметила, что пассажиры толкались, доставали багаж, не пропускали детей, а в иллюминаторы было видно пламя и пену, используемую для тушения.

После завершения эвакуации, утверждает Лавриненко, сотрудники аэропорта предоставили пассажирам еду, тогда как представители авиакомпании предложили трансфер только спустя восемь часов ожидания багажа. Никто из пассажиров не был размещен в отелях. Позже Лавриненко получила письмо от «Азимута», в котором компания сообщила о намерении выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей каждому пассажиру.

Инцидент произошел вечером 24 ноября после посадки самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. По данным Росавиации, пострадавших в результате происшествия не было. Аэропорт Антальи возобновил работу в штатном режиме после устранения последствий возгорания, передает «Радиоточка НСН».