Летевший из Москвы самолет Air Arabia экстренно сел в Баку

Самолет эмиратской авиакомпании Air Arabia, летевший по маршруту Москва - Шарджа, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Капитан воздушного судна Airbus A320 запросил экстренную посадку в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья одного из находившихся на борту пассажиров. Посадка была успешно завершена в 18:54 по местному времени (17:54 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Местные медики оказали пассажиру необходимую помощь, он был госпитализирован для дальнейшего обследования.