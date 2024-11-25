В Таганроге задержали мать, подозреваемую в убийстве младенца

В Таганроге Ростовской области следователи задержали мать двух младенцев, которая подозревается в убийстве одного из детей и попытке убийства его шестимесячного брата-близнеца. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.

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Ранее в органы поступило сообщение об обнаружении в Таганроге тела шестимесячного мальчика с признаками насильственной смерти. В больницу также был госпитализирован его брат.

По данным ведомства, мать близнецов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла обоим детям телесные повреждения. Затем, положив сыновей в сумки-переноски, она оставила их в одном из местных магазинов.

Обнаружив детей, сотрудники магазина вызвали врачей скорой медпомощи, которые зафиксировали смерть одного мальчика, а второго ребенка забрали в больницу.