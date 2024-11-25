На Курилах стая бродячих собак едва не растерзала ребенка

На Итурупе продавец спас ребенка от нападения стаи собак: мужчина успел втолкнуть ребенка в магазин и захлопнуть дверь перед агрессивными псами. Об этом сообщает «АСТВ».

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Инцидент произошел 25 ноября, стая собак нагнала ребенка около магазина. Псы гнались за ним по улице, когда мальчика заметил продавец, он успел втолкнуть ребенка в помещение, животные не успели покусать школьника. Собак отогнали очевидцы.

По словам местных жителей, стая давно обитает во дворах жилых домов, у большинства собак на ушах надеты метки, что указывает на то, что животные побывали в приюте, где их не признали агрессивными.

До этого сообщалось, что в Томске трое подростков пострадали от нападения собаки, дети катались с горки на тюбинге, когда на них набросился агрессивный пес. Отпугнуть агрессивное животное смогли очевидцы, они закрыли собаку в подъезде до приезда полиции. Устанавливается, есть ли у животного хозяин.