СК завершил расследование дела москвича, насмерть забившего своего знакомого

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении москвича, который нанес больше пяти ударов своему знакомому в квартире на севере Москвы. От полученных ударов пострадавший скончался. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

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— Головинским межрайонным следственным отделом по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 23 сентября 2024 года, находясь в квартире жилого дома в Вокзальном переулке в Москве, обвиняемый нанес не менее пяти ударов по голове и туловищу своему знакомому. Потерпевший скончался от полученных травм в одной из городских больниц.

Следователи оперативно провели необходимые следственные действия, назначив различные экспертизы. Выводы экспертов полностью изобличают обвиняемого в преступлении. На допросе мужчина полностью признал вину. Его заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее, 25 ноября, силовики задержали мужчину, подозреваемого в избиении своего знакомого во время пьянки, находясь на лестничной клетке жилого дома на Беловежской улице на западе Москвы. Потерпевший скончался от полученных травм. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили очевидцев.