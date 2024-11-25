Сотрудника Минобороны наказали за установку пиратского ПО на служебный ноутбук

Жителя Петербурга осудили за установку нелицензионного ПО на служебный компьютер. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Дело об использовании вредоносной компьютерной программы возбудили против Николая Уразовского, сотрудника НИИ «Научно-исследовательский центр безопасности технических систем» Минобороны России, после того, как он не позднее 20 сентября прошлого года установил на вверенный ему ноутбук пиратское ПО.

По версии следствия, мужчина знал о вредоносных свойствах операционной системы «Windows Zver» и специально загрузил ее на компьютер, «предназначенный для обработки служебной информации ограниченного распространения», чтобы нейтрализовать предустановленные средства защиты данных.