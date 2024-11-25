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Россиянина наказали за установку пиратского Windows на служебный ноутбук

Жителя Петербурга осудили за установку нелицензионного ПО на служебный компьютер. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сотрудника Минобороны наказали за установку пиратского ПО на служебный ноутбук
© РИА Новости

Дело об использовании вредоносной компьютерной программы возбудили против Николая Уразовского, сотрудника НИИ «Научно-исследовательский центр безопасности технических систем» Минобороны России, после того, как он не позднее 20 сентября прошлого года установил на вверенный ему ноутбук пиратское ПО.

По версии следствия, мужчина знал о вредоносных свойствах операционной системы «Windows Zver» и специально загрузил ее на компьютер, «предназначенный для обработки служебной информации ограниченного распространения», чтобы нейтрализовать предустановленные средства защиты данных.

«Уразовский вину признал. <...>Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года», — говорится в сообщении.
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Минобороны России