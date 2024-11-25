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Жительница Калининграда упала из-за наледи у магазина на глазах у губернатора региона

Калининградка упала из-за неубранной наледи у магазина на глазах у губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Об этом пишет "Клопс".

Жительница Калининграда упала из-за наледи у магазина на глазах у губернатора региона
© РИА Новости

По данным издания, глава региона сделал это заявление на сегодняшнем оперативном совещании. Он рассказал, что выходившая из магазина женщина поскользнулась на заледеневшем крыльце и упала. Произошедшее возмутило губернатора.

"Шел, при мне женщина, спускаясь со ступенек магазина, просто упала — потому что там не убирали!" - подчеркнул Беспрозванных.

Он отметил, что в регионе существует явная проблема с уборкой снега, а именно - с отсутствием системности и должного контроля в этом вопросе. По его мнению, из-за последних снегопадов ситуация в регионе "тяжелая". Беспрозванных еще раз попросил ответственные лица "мониторить свою работу".

"Сейчас даже спрашивать не с кого, а там уже и снег растает", — добавил он.
Происшествия
Алексей Беспрозванных