Никите Журавелю вынесли приговор за сожжение Корана

Волгоградский областной суд приговорил ранее осужденного за сожжение Корана Никиту Журавеля к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости.

По данным следствия, студент связался в мессенджере с СБУ и предложил помощь. По просьбе куратора, он отправил видео ж/д состава с военной техникой, а также военных самолетов. При этом на первом же допросе Журавель предположил, что его задержали именно за съемку истребителей.

Дело рассматривала коллегия из трех судей под председательством Дмитрия Туленкова.

Первое заседание прошло в закрытом режиме 14 ноября и длилось полтора часа. На следующий день, 15 ноября, процесс занял более двух часов, после чего третье заседание было назначено на 25 ноября.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Напомним, что в феврале суд в Грозном приговорил его к 3,5 года колонии. Журавеля обвиняли по статьям о хулиганстве и оскорблении чувств верующих, потерпевшими по делу проходили 13 имамов грозненских мечетей. Он признал свою вину частично.