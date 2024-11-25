В Сочи наркоторговец выкрал том уголовного дела, чтобы избежать наказания

Житель Костромы, обвиняемый в торговле наркотиками в Сочи, выкрал том своего уголовного дела перед судом, чтобы избежать наказания. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Россиянин попался полицейским в Сочи, когда пытался сбыть крупную партию наркотиков, в отношении жителя Костромы было возбуждено уголовное дело. Когда обвиняемому дали ознакомиться с 14-ю томами материалов расследования, он незаметно украл один из них, решив, что если материалы будут не полными, то и судить его будет не за что. План не удался, пропажу быстро обнаружили, выяснить, что стало с документами так и не удалось, а том уголовного дела был восстановлен. В итоге обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, за уничтожение документов россиянину придется выплатить штраф в размере 150 тыс рублей.

До этого сообщалось, что в Копейске 34-летний бездомный мужчина решил обокрасть квартиру, пробрался в нее и уснул. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.