В отделе МВД в Дагестане потеряли бронежилеты на сотни тысяч рублей

В дежурной части в Сергокалинском районе Дагестана потеряли бронежилеты и противогазы на 430 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ".

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"Ответственный лейтенант допустил утрату более тысячи патронов, нескольких пар наручников, электрошокеров и бронежилетов. Не нашли в отделе также несколько резиновых палок и шлемов, больше 40 противогазов и другое имущество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы проверки направили следователям.

До этого Telegram-канал Mash Gor сообщал, что в Махачкале после ссоры студентов произошла массовая драка более 50 человек.

По словам очевидцев, все началось с потасовки между двумя студентами — один из Автодорожного колледжа, а другой — из Университета сельского хозяйства. Сообщается, что молодые люди решили "пояснить друг другу за мужское".

В ходе конфликта к ним начала подключаться толпа других людей.