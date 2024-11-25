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Пара россиян напилась и жестоко изнасиловала собутыльницу в Казани

В Казани ранее судимых мужчину и женщину подозревают в жестоком изнасиловании знакомой. Об этом сообщает KazanFirst.

В Казани пару россиян подозревают в жестоком изнасиловании знакомой
© Газета.Ru

По информации издания, инцидент произошел 23 ноября в доме, расположенном на улице Гаврилова. Безработный 42-летний уроженец Дагестана и 26-летняя уроженка Удмуртии устроили застолье с употреблением алкоголя с 30-летней местной жительницей.

Предварительно, когда гости республики напились спиртного, они совершили жестокое изнасилование местной жительницы. Сообщается, что подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина и женщина частично признали свою вину. Прочие детали и обстоятельства в данный момент не уточняются.

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Удмуртская Республика
Республика Дагестан
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