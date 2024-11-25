Задержанного в Белгородской области шпиона приговорили к 13 годам

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 13 годам мужчину, который передавал ВСУ сведения о расположении воинских формирований РФ.

Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Белгородской области на автомобильном пункте пропуска "Логачевка", сообщили в пресс-службе управления.

Собранные сотрудниками УФСБ по региону доказательства преступной деятельности были представлены суду, и он признал мужчину виновным в шпионаже: 13 лет заключения он проведет в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.