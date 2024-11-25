Почти 30 человек спасены с туристической яхты, затонувшей у берегов Египта

29 человек спасены с туристической яхты Sea Story, затонувшей около берегов Египта на Красном море. Об этом заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи, передает РИА Новости.

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В настоящий момент продолжаются поиски 17 человек, пропавших без вести. По словам Ханафи в поисково-спасательной операции задействован самолет.

Яхта Sea Story с более чем 30 туристами на борту затонула рано утром 25 ноября в Красном море у берегов египетского Марса-Алама. На судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что российских граждан на борту судна не было - ни среди туристов, ни среди экипажа.

Причина происшествия пока неизвестна.

Утром 18 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что грузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту.

Причиной ЧП стал перегруз. На борту корабля было семь членов экипажа. По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.