Вынесен приговор работорговцу из Ставрополя

В Ставропольском крае 73-летнего местного жителя признали виновным в создании преступного сообщества, торговле людьми и организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2019 году житель Шпаковского округа создал преступное сообщество, которое действовало на территории трех округов и города Невинномысска. Его участники подыскивали людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, и под предлогом устройства на работу и предоставления жилья заманивали их на животноводческую ферму, где они работали за еду. Документы у потерпевших отбирали.

С 2019 по 2023 годы подсудимый совершил десять сделок купли-продажи, в том числе в отношении двух граждан иностранного государства. Схему удалось раскрыть благодаря одному из потерпевших, который оказал сопротивление.

Жителя Ставрополья признали виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Также он должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей.