Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

Ущерб из-за возгорания Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» в Анталье предварительно оценили в 2-3 миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщил источник на страховом рынке.

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Собеседник агентства назвал случившееся полной гибелью самолета.

Самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи поздно вечером 24 ноября. После этого один из двигателей загорелся, а пассажирам пришлось эвакуироваться по надувным трапам.

Представители перевозчика заявили, что ЧП произошло из-за сильного ветра. При этом известно, что у этого самолета и раньше возникали технические проблемы, в том числе отказ двигателя.