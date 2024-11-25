В Литве обвинили РФ в причастности к крушению самолета в Вильнюсе

Глава Департамента госбезопасности Литвы Дариус Яунишкис заявил о причастности РФ к падению грузового самолета в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Напомним, что утром 25 ноября грузовой самолет компании DHL, выполнявший перелет из Лейпцига в Вильнюс, рухнул неподалеку от аэропорта. В результате инцидента погиб член экипажа, еще двоих удалось спасти. Эвакуированы 12 человек.

«Мы не можем исключать возможность терроризма. Конечно, мы будем это расследовать, наш отдел вместе с отделом оперативных служб. Нас предупреждали, что такие вещи возможны в будущем, мы видим, что Россия становится более агрессивной», — заявил Яунишкис во время брифинга.

Он добавил, что «иностранные партнеры» предупреждали Латвию о якобы существующей угрозе диверсий или терроризма, а потому власти страны не могут исключать причастность РФ к произошедшему.

Ранее глава Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантас Виткаускас заявлял, что в настоящее время в качестве одной из версий крушения самолета рассматриваются «технические вопросы», но «пока рано говорить что-то более точно».