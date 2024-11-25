Против блогера Ильи Варламова* возбуждено уголовное дело

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента возбуждено против блогера Ильи Варламова*. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Москвы.

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

«Уголовное преследование было инициировано по материалам проверки. 40-летний Илья Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента», - напомнили в прокуратуре.

Напомним, что Варламов* был включен в перечень иноагентов 23 марта 2023 года. По версии ведомства, он распространял недостоверную информацию о решении органов власти и их политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.