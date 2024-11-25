В Литве рассказали о последних словах пилотов перед крушением самолета в Вильнюсе

Пилоты разбившегося самолета DHL в Вильнюсе перед падением запрашивали данные о посадке из-за плохой видимости. О последних словах летчиков до крушения рассказали на портале Delfi.lt.

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Портал опубликовал запись разговора пилотов с центром управления полетами за некоторое время до падения самолета.

«Работник центра передает информацию, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов», — приводится в публикации расшифровка диалога.

Отмечается, что позднее центр управление полетами одобрил снижения высоты судна до 2700 фунтов.

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