Компания "Азимут" выплатит компенсацию пассажирам самолета, который загорелся после посадки в турецкой Анталье, пишет пресс-служба фирмы.

Речь идет о предварительной выплате в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей. Порядок получения денежных средств будет доведен до граждан в индивидуальном порядке.

Инцидент при посадке самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, следовавшего из Сочи в Анталью, случился 24 ноября. По предварительной версии, из-за грубого приземления, в результате сдвига ветра, произошло возгорание корпуса самолета.

Авиаэксперт отреагировал на инцидент с Superjet 100 в Анталье

В результате никто не пострадал, включая 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Их эвакуировали по надувным трапам, а пожар оперативно потушили турецкий экстренные службы. По данному факту российский СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").