Суд в Москве приговорил экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина к 17 годам лишения свободы. Как сообщает ТАСС, с Куракина и его подельников взыскали 1,74 миллиарда рублей в качестве возмещения ущерба по уголовному делу.

Отбывать наказание Куракин будет в колонии строгого режима, уточняет РИА Новости. Экс-чиновник ранее находился под домашним арестом, его взяли под стражу в зале суде. Также ему назначили штраф в 369 миллионов рублей.

Двое других фигурантов дела получили по 14 лет лишения свободы и штрафы в размере 369 миллионов рублей.

В деле против Куракина шла речь о незаконной вырубке леса. Среди прочего, ему вменялось получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

Сообщалось, что в 2014 году на территории воинских частей Западного военного округа по фальшивым документам была организована массовая вырубка здорового леса под видом санитарной. Древесину продавали, кроме того, участки с вырубленными деревьями продавали предпринимателям под мусорные полигоны.