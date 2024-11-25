Жесткая посадка Sukhoi Superjet 100 и последовавшее за ней возгорание двигателя вновь поднимает вопрос о конструктивных особенностях самолета. Также есть вопросы к экипажу, рассказал «Московскому комсомольцу» пилот с 40-летним стажем Владимир Сальников.

Пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, возник вечером 24 ноября сразу после жесткого приземления в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя.

По словам пилота с 40-летним стажем Владимира Сальникова, события в турецком аэропорту частично повторяют то, что произошло в мае 2019 года в Шереметьево, когда в результате возгорания Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

«Уже сейчас можно сделать предварительные выводы. Грубая посадка самолета, то есть невероятная ошибка в пилотировании. Это раз. Второе - это конструктивная особенность этого самолета, которая проявилась при посадке в Шереметьево и подтверждена всеми экспертизами. В нем один из узлов крепления шасси крепится к топливному баку. А топливный бак находится в крыле. Это самое слабое место в конструкции самолета», - пояснил он.

Таким образом, по словам летчика, при грубой посадке, когда из-за бокового ветра в момент приземления происходит удар шасси о бетонную полосу, «этот узел пробивает топливный бак, топливо выливается, двигатель рядом, воспламенение и начинается пожар».

Названа сумма компенсаций пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

При этом Владимир Сальников уверен, что комиссии предстоит разобраться в действиях экипажа, так как «есть большие вопросы и к командиру воздушного судна, и ко второму пилоту».

«Каким образом они всю эту ситуацию допустили, я, честно говоря, как пилот, не понимаю. (…) Сейчас говорят, что помешал им порыв бокового ветра. Но что такое порыв ветра? Ты ушел на второй круг, через какое-то время заходишь по новой и никакого сдвига ветра уже нет, садишься нормально, не рискуя жизнью пассажиров. То есть через 15 минут зайдешь и сядешь в хороших условиях. Почему они этого не сделали – вопрос», - пояснил он.

Также Сальников посчитал «свинством и деградацией» действия некоторых пассажиров, которые думали только о себе и пытались вынести из горящего самолета свои чемоданы.

«Когда происходит какая-то аварийная ситуация, ни в коем случае никакие сумки не хватай. Все это тебе потом компенсируют. Страховка не зря на этот случай предусмотрена. Там приличные деньги выплачиваются. Нет же, люди хватают свои чемоданы и их не волнует, что сзади пассажиры могут погибнуть», - констатировал он, приведя в пример мужчину, который прыгнул на надувной трап с двумя чемоданами в руках.

Напомним, что в мае 2019 года лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево. На борту самолета находились 78 человек. В результате происшествия погиб 41 человек.

Сообщалось, что в самолет ударила молния, из-за чего на борту временно перестала работать радиосвязь, и лайнеру пришлось вернуться в Шереметьево. СМИ писали, что возгорание началось после того, как самолет столкнулся с землей во время посадки и сломал заднюю стойку шасси. 14 июня 2021 года был опубликован отчет о катастрофе, согласно которому версия о попадании молнии подтвердилась.