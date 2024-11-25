В Москве произошел пожар в элитном жилом комплексе "Зиларт". Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В доме на улице Архитектора Щусева открытое пламя охватило несколько квартир. Горят с первого по третий этажи. На месте работают спасатели МЧС России. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Комплекс расположен на территории бывшего завода ЗИЛ. Стоимость квартир в "Зиларте" начинается от 30 миллионов рублей.

Также 25 ноября в подмосковном городе Жуковском начался крупный пожар в квартире многоэтажного жилого дома. По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", во время пожара очевидцы слышали звук взрывов. В МЧС России сообщили, что возгорание случилось в доме N5 по улице Осипенко. Там горели две квартиры на 12-м и 13-м этажах здания. Сотрудники ведомства спасли шесть человек. Еще 33 жильца эвакуировались самостоятельно. Среди них были четыре ребенка.