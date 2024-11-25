Продавец фруктов из Краснодара спас пассажиров «Азимута»

Продавец фруктов из Краснодара Султан спас пассажиров «Азимута».

Как сообщает Mash, мужчина летел за товаром в Египет транзитом через Турцию. После начала пожара он увидел, что стюардесса не в состоянии справиться с паникой и не может открыть аварийный выход. Тогда Султан сделал всё сам.

Мужчина не считает себя героем, а кроме того, опоздал на египетский рейс.

Вечером 24 ноября в аэропорту Антальи загорелся пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи.

Опубликовано снятое за несколько секунд до возгорания SSJ-100 в Анталье видео

Пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать, пострадавших в результате аварии нет.