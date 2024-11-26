В Петербурге арестовали блогера, обвиняемого в изнасиловании девочки

анкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения на заключение в СИЗО местному блогеру Клауду Роммелю, задержанному в октябре по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Городской суд постановление суда первой инстанции отменил и удовлетворил ходатайство следствия, избрав Роммелю стражу по 30 ноября", - рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева.

По данным следствия, с сентября 2022 года по февраль 2024 года фигурант систематически совершал изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в квартире на Заневском проспекте, куда та приходила заниматься к мужчине по школьным предметам, а в дальнейшем жила с ним в квартире вместе со своей матерью.

3 октября Красногвардейский суд Петербурга избрал Роммелю меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части, расположенной в городе Луге (Ленинградская область), на период действия его контракта. Роммель проходил службу в зоне СВО, 13 августа 2024 года получил ранение и проходил лечение. Мужчину задержали 1 октября, когда он выходил из медицинского учреждения для того, чтобы проследовать в войсковую часть. Своей вины он не признал.

Роммель известен тем, что ведет собственный канал на YouTube.