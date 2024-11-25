В Волгоградской области арестованы похитители участника СВО

Суд в Волгоградской области отправил в СИЗО двоих местных жителей, которые подозреваются в похищении участника СВО и вымогательстве у него 1,5 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Ранее уголовное дело было возбуждено в Волгоградской области по факту похищения двумя волгоградцами участника СВО и вымогательствах у него крупной денежной суммы.
"Городищенским районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя территориального подразделения СК РФ об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Они будут находиться под стражей до 23 января 2025 года", - говорится в сообщении.