Летевший из Москвы в Калининград самолет вынужденно сел в Петербурге

Самолет S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва - Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет, выполнявший рейс S7 1211, приземлился в аэропорту Пулково в 12:30. Пассажира - 45-летнего мужчину - госпитализировали.

Обстановка в салоне воздушного судна спокойная. По информации бортпроводников, авиалайнер отправится по дальнейшему маршруту приблизительно через 30 минут. Происходит дозаправка воздушного судна.