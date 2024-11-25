В ДНР двух солдат ВСУ осудили за убийство мужчины

Суд в Донецке приговорил двоих солдат ВСУ к 24 годам колонии за убийство мужчины в Мариуполе, сообщили в региональной прокуратуре.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины 22-летнего Антона Саюна и 24-летнего Валентина Харламова.<...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Саюна и Харламова к 24 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что преступление было совершено в марте 2022 года в Мариуполе. По приказу осужденные расстреляли мужчину из автоматов.