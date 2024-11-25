Двое россиян похитили раненого бойца СВО и вымогали у него деньги

В Волгограде двое местных жителей подозреваются в похищении участника специальной военной операции (СВО) и вымогательстве у него крупной суммы денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

© Lenta.ru

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям 126 УК РФ («Похищение человека») и 163 УК РФ («Вымогательство»). Решается вопрос об их аресте.

По данным следствия, вечером 22 ноября волгоградцы приехали в рабочий поселок Городище на встречу со знакомым, вернувшимся из зоны СВО на лечение после ранения. Один из приехавших потребовал у военного 500 тысяч рублей, которые он ранее якобы похитил. Затем волгоградец отвел бойца к машине и насильно усадил его в салон. Во время поездки заложник стал звонить по телефону, чтобы позвать на помощь, но у него отобрали гаджет и избили.

Когда подозреваемые остановили автомобиль, чтобы вернуть на место снятые ранее с целью конспирации регистрационные номера, военный сбежал. Он укрылся в ближайшем ломбарде и вызвал подмогу, а похитители скрылись. Однако вскоре их поймали полицейские.

19 ноября сообщалось, что следователи возбудили дело против 46-летнего таксиста из Тобольска, который угрожал пистолетом ветерану СВО.